La definizione e la soluzione di: Medicina a base di acido acetilsalicilico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASPIRINA

Significato/Curiosita : Medicina a base di acido acetilsalicilico

Avvertenze. l'acido acetilsalicilico (asa), comunemente noto con il nome commerciale di aspirina, italianizzato da aspirin, il primo nome commerciale di larga... L'acido acetilsalicilico (ASA), comunemente noto con il nome commerciale di Aspirina, italianizzato da Aspirin, il primo nome commerciale di larga ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Medicina a base di acido acetilsalicilico : medicina; base; acido; acetilsalicilico; Studia i problemi morali alla luce delle più recenti scoperte della medicina ; La branca della medicina che studia i capelli; Quelli di sodio stronzio e magnesio si usano in medicina ; Un esame di medicina nucleare; In medicina l apparecchio con il nebulizzatore; Chi lo è non ha bisogno di nessuna medicina ; Una specialità dolce o salata a base di gelatina; Materiale nero isolante a base di caucciù; Materiale isolante a base di caucciù; Salsa a base di pomodoro; Gelato a base d uova e uva passa; Ricavati in base a calcoli; Zoppicano a causa dell acido urico; Reagisce con l acido ; Lo è l acido solforico; acido secreto dal fegato; acido desossiribonucleico letto come acronimo; Cambiano l aceto in acido ; La sigla dell acido acetilsalicilico ; Acido acetilsalicilico ;

Cerca altre Definizioni