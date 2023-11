La definizione e la soluzione di: Marchio italiano famoso per la maglieria colorata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MISSONI

Significato/Curiosita : Marchio italiano famoso per la maglieria colorata

Trovano anche nella collezione detta n°1 del gennaio 1928, realizzata in maglieria di lana, cotone e filato di organza: coniugando l'alta moda e i capi sportivi... Missoni S.p.A. è una casa di moda fondata nel 1953 da Ottavio Missoni e dalla moglie Rosita Jelmini. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

