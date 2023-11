La definizione e la soluzione di: Liquore, ma anche biscotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AMARETTO

Significato/Curiosita : Liquore ma anche biscotto

Amaretti (disambigua). il termine amaretto, riferito ad un dolce, indica un biscotto di pasticceria, diffuso in tutte le regioni d'italia. nati in italia nel... Il termine amaretto, riferito ad un dolce, indica un biscotto di pasticceria, diffuso in tutte le regioni d'Italia. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

