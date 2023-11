La definizione e la soluzione di: Isola sarda che ospitò un penitenziario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASINARA

Significato/Curiosita : Isola sarda che ospito un penitenziario

Costituito nell'istituto penitenziario romano di rebibbia immediatamente dopo la sentenza. il suo avvocato ha annunciato un ricorso alla corte europea... L'Asinara (in sassarese: Isura di l'Asìnara) è un'isola del mar Mediterraneo, situata fra il Mar di Sardegna a ovest, il Mare di Corsica a nord e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

