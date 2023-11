La definizione e la soluzione di: Si invia dal luogo di villeggiatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARTOLINA

Significato/Curiosita : Si invia dal luogo di villeggiatura

Posizione assai riparata davanti a villa belmonte, una graziosa residenza di villeggiatura. qui i due sono obbligati a scendere. moretti e lampredi sono inviati... La cartolina è, solitamente, un cartoncino leggero di forma rettangolare, usato per la corrispondenza. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si invia dal luogo di villeggiatura : invia; luogo; villeggiatura; Utente dei social che invia messaggi irritanti e provocatori; invia medici nel mondo sigla; invia speciali cartelle; Utente dei social che invia messaggi provocatori; invia i caschi blu; invia dati dallo spazio; Proprio in questo luogo ; luogo d approdo per navi; luogo di tappa delle carovane; Originaria d un certo luogo ; Nello stesso luogo in bibliografia; In questo preciso luogo ; Centro di villeggiatura nell Alta Savoia; Invadono le località di villeggiatura ; Località di villeggiatura del Grossetano; La stagione della villeggiatura ; D estate avviene quello alle località di villeggiatura ; Luogo di villeggiatura pieno di tende;

Cerca altre Definizioni