È l insieme dei biomi della Terra

Significato/Curiosita : E l insieme dei biomi della terra

Classificazione dei biomi terrestri, all'interno della lista global 200, che comprende biomi terrestri, biomi d'acqua dolce e biomi marini. nel 2002... La biosfera è definita in biologia come l'insieme delle zone della Terra in cui le condizioni ambientali permettono lo sviluppo della vita, cioè ...