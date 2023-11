La definizione e la soluzione di: Grandezza fisica che si misura in pascal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRESSIONE

Significato/Curiosita : Grandezza fisica che si misura in pascal

Una grandezza fisica è la proprietà fisica di un fenomeno, corpo o sostanza, che può essere espressa quantitativamente mediante un numero e un riferimento... La pressione è una grandezza fisica, definita come il rapporto tra il modulo della forza agente ortogonalmente su una superficie e la sua area. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Grandezza fisica che si misura in pascal : grandezza; fisica; misura; pascal; Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; Fenomeno fisico per cui una grandezza dipende dai valori presenti e passati; Quelli di onnipotenza sono manie di grandezza ; Testimonianze di passata grandezza ; grandezza straordinaria; Misurano la grandezza del televisore; Unità fisica di forza; In fisica è il vettore simbolico; Sofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelle; Buona forma fisica ; Energia fisica ; Un difetto di costituzione fisica ; Si misura con l audience; Unità di misura impiegata in informatica; Unità di misura aeronautica; Una misura per la legna; La misura d un abito; Sportivo che si misura in cinque specialità; Il pascal di un famoso romanzo di Pirandello; Il pascal filosofo e matematico francese; La corrente religiosa alla quale aderì anche pascal ; Fu sviluppata da Ernesto pascal ; La scienza che fa sviluppata da pascal ; L ultima lettera di pascal ;

