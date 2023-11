La definizione e la soluzione di: George, che scrisse 1984. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORWELL

Significato/Curiosita : George che scrisse 1984

Introduzione a 1984, mondadori, milano, 1984 ^ george orwell: a hanging - language choice. ^ george orwell: shooting an elephant - language choice. ^ george orwell:... George Orwell, pseudonimo di Eric Arthur Blair (Motihari, 25 giugno 1903 – Londra, 21 gennaio 1950), è stato uno scrittore, giornalista, saggista, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : George, che scrisse 1984 : george; scrisse; 1984; Romanzo di george Orwell; All things pass george Harrison; Il poeta legato a george Sand; Il george dei Beatles; george Gershwin ne ha composta una in blu; Un romanzo di george Sand pubblicato a puntate; scrisse molti successi con Lennon; scrisse La piccola fiammiferaia; scrisse Pigmalione; Il Raymond che scrisse Il diavolo in corpo; Vladimir : scrisse Lolita; Il frate che scrisse le prime biografie di san Francesco e di santa Chiara; Un album di Fabrizio De André del 1984 : Creuza; Said oro alle Olimpiadi del 1984 nei 5000 metri piani; Scrisse il romanzo 1984 ; Carlo __, fisico premio Nobel nel 1984 ; Sono nati nel 1984 ; Nato a New York il 19 giugno 1984 è l attore che interpreta l Enigmista nell ultimo film di Batman;

Cerca altre Definizioni