La definizione e la soluzione di: Formaggio che prende il nome da un altopiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASIAGO

Significato/Curiosita : Formaggio che prende il nome da un altopiano

Con 20 000 tonnellate. non si conosce con esattezza il periodo della nascita di questo formaggio. da alcune fonti viene datato all'anno 879, anche se sembra... Asiago (Sleghe in cimbro, pronuncia ['zle:g]) è un comune italiano di 6 386 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Centro principale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

