La definizione e la soluzione di: Evitare un ostacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : AGGIRARE

Significato/Curiosita : Evitare un ostacolo

Di ostacoli. gabbia: ostacolo formato da due elementi (solitamente un verticale ed un largo) posti ad una distanza fissa. doppia gabbia: ostacolo formato... Nell'ambito delle reti di computer, un protocollo di tunneling è un protocollo di comunicazione che permette ad un utente di fornire o accedere ad un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Evitare un ostacolo : evitare; ostacolo; Il sarto l usa per evitare punture; Un argomento da evitare ; Fa evitare il botteghino; evitare tenersi lontani; La spietatezza di quello che è impossibile evitare ; Un argomento che si deve evitare ; Trova un ostacolo nel Mose; Fastidio ostacolo ; ostacolo per rallentare le auto in pista; Contrattempo ostacolo ; Finire con i piedi contro un ostacolo ; Un ostacolo nell autodromo;

Cerca altre Definizioni