Soluzione 6 lettere : FIGLIO

Significato/Curiosita : Esiste quello d arte

Addirittura non esiste neppure un termine equivalente ad "arte" nella maggior parte delle lingue parlate. nel suo significato più sublime l'arte è l'espressione... Figlio (dal latino filius) è la persona maschile generata dai genitori. La controparte femminile è la figlia. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

