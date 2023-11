La definizione e la soluzione di: Era spesso attaccata dagli indiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DILIGENZA

Significato/Curiosita : Era spesso attaccata dagli indiani

Più indiani. era raro che un guerriero indiano uccidesse donne e bambini dei nemici in guerra, e quando avveniva era per rappresaglia, mentre spesso i soldati... La diligenza (dal latino diligere, "scegliere") è l'assiduità, la precisione, lo scrupolo perseguiti nello svolgimento di un lavoro o di un compito. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Era spesso attaccata dagli indiani : spesso; attaccata; indiani; Mancano spesso sul posto di lavoro; Colpisce spesso i cocker; Viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Chi l indossa porta spesso i sandali; È spesso in ordine alfabetico; Una zona dell Italia spesso citata dal meteo; Resta attaccata al blocco delle ricevute; attaccata al dovere; È attaccata all osso; attaccata al muro; È attaccata all Europa; I piccoli indiani di Agatha Christie; Lo praticano gli asceti indiani ; Le spendono gli indiani ; Sono anche detti cammelli indiani ; Così erano i dieci indiani di Agatha Christie; Venerati asceti indiani ;

Cerca altre Definizioni