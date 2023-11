La definizione e la soluzione di: Si effettua per non perdere i dati del computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BACKUP

Significato/Curiosita : Si effettua per non perdere i dati del computer

Utile per proteggersi dai ransomware. il concetto di backup si applica a tutto ciò che è computer nel senso proprio del termine e quindi anche a, per esempio:... Con backup, nella sicurezza informatica, si indica un processo di disaster recovery ovvero, in particolare, la messa in sicurezza delle informazioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si effettua per non perdere i dati del computer : effettua; perdere; dati; computer; La effettua il pescatore che semina cibo nell acqua; Il pachiderma che effettua temibili cariche; effettua rapidi trasporti; Lo effettua l archeologo; Li effettua l archeologo; Con letame e concime si effettua quello del terreno; Si segue per perdere chili; Giocare con lui vuol dire perdere ; Fa improvvisamente perdere gli investimenti a molti risparmiatori |; Fa improvvisamente perdere gli investimenti a molti risparmiatori |; Fa perdere gli investimenti ai risparmiatori; Fa perdere la pazienza; L uscita dei dati dall elaboratore elettronico; Dosati ma senza dati ; Resoconto preciso con dati e date; L introduzione dei dati ; La dicitura finale del libro con i dati di stampa; disk: si usavano per registrare i dati dei PC; Carattere usato nei computer ; La scienza che studia la progettazione e la costruzione di circuiti per computer ; Il computer alternativo al PC; I puntini luminosi che uniti formano la videata di un computer ; L'azzeramento della memoria di un computer |; Consente di vedere trasmissioni live sui computer ;

