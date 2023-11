La definizione e la soluzione di: Ebbero tra i loro re Assurbanipal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Ebbero tra i loro re assurbanipal

Reale di ninive, o semplicemente biblioteca di assurbanipal, intitolata al re assurbanipal, ultimo grande re dell'impero neo-assiro, è una collezione di... Anticamente il termine Assiria (in accadico: Aššur; in aramaico: /, Aûr; in ebraico: , Ashur) si riferiva a una regione dell'alto ...