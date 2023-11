La definizione e la soluzione di: Dolce laziale ripieno di panna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MARITOZZO

Significato/Curiosita : Dolce laziale ripieno di panna

Forma è quella di un panino arrotondato tagliato in due e ripieno di sola panna montata. maritozzo marchigiano-abruzzese la forma è quella di un panino allungato... Il maritozzo è un dolce romano consistente in una piccola pagnotta impastata con farina, uova, miele, burro e sale che, tagliata in due, è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

