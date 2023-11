La definizione e la soluzione di: Discriminazione rivolta a una specie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPECISMO

Dettaglio prende molti nomi specifici a seconda dell'oggetto della discriminazione: classismo se riferito alla discriminazione in base alla classe sociale, casteismo... Specismo indica l'attribuzione di uno status superiore agli esseri umani rispetto alle altre specie animali. Indica quindi un pregiudizio o un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

