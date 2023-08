Difficile da capire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Difficile da capire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASTRUSO

Significato/Curiosita : Difficile da capire

Personaggi parlano utilizzando il dialetto dello yorkshire, che è difficile da capire per alcuni anglofoni (per questo nelle versioni più recenti in dvd... Teatro degli astrusi è un teatro situato a montalcino. vero gioiello di architettura teatrale legato alla locale accademia degli astrusi, fu progettato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Difficile da capire : difficile; capire; Sta qui se qui è il difficile ; Un disturbo che rende difficile leggere e scrivere; Rende difficile l ascolto; Momento difficile ; Cosa difficile da trovare; Tanto difficile che punge; La dote di chi riesce a capire al volo; Intuire capire ; Vengono fatti per far capire ; Si fa fingendo di non capire ; Lo fa chi fa finta di non capire ; Questione difficile da capire ;

