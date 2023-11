La definizione e la soluzione di: Diede a Teseo il filo per uscire dal labirinto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ARIANNA

Diede a teseo il filo per uscire dal labirinto

A creta per uccidere il minotauro nel labirinto. arianna diede a teseo un gomitolo di lana (il proverbiale filo d'arianna) per poter segnare la strada... Arianna (in greco antico: d, Ariádne) è un personaggio della mitologia greca, principessa di Creta e sposa e paredra del dio Dioniso. È ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

