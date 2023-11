La definizione e la soluzione di: Crema dolce a base di tuorli d uovo e marsala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZABAIONE

Significato/Curiosita : Crema dolce a base di tuorli d uovo e marsala

base di burro, tuorli di uovo, zucchero, latte e cioccolato fondente; con la bavarese lombarda, con la quale presenta affinità per la preparazione e la... Lo zabaione o zabaglione è una crema dolce e spumosa a base di uova (tuorlo), zucchero e vino o vino liquoroso. Diede origine, in Italia, a noti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

