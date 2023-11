La definizione e la soluzione di: Vi è costretto l esercito che rischia la sconfitta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITIRATA

Significato/Curiosita : Vi e costretto l esercito che rischia la sconfitta

Ribadire anche la potenza e l'imponenza del suo esercito nonché la sua temuta abilità militare. scontrandosi con austria, russia, francia e svezia contemporaneamente... La ritirata è un tipo di operazione militare, volta generalmente al ripiego delle truppe mentre si ha ancora il contatto col nemico. Una ritirata può ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

