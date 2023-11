La definizione e la soluzione di: Colazione inglese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BREAKFAST

Significato/Curiosita : Colazione inglese

Dell'"english breakfast" (colazione all'inglese), o anche "full breakfast" (colazione completa) o "full english breakfast", ma anche "colazione anglosassone" e... Breakfast Club (The Breakfast Club) è un film del 1985, scritto e diretto da John Hughes. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

