La definizione e la soluzione di: Cicatrice circolare situata su ogni ventre.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OMBELICO

Significato/Curiosita : Cicatrice circolare situata su ogni ventre

Prive di spina ed una grande pinna caudale. di colore marrone scuro, ha il ventre ricoperto di fotofori che emettono luce; attorno alla gola e alle fessure... L'ombelico è ciò che rimane della recisione praticata al cordone ombelicale al momento della nascita: la sua forma e dimensione viene determinata dal ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

