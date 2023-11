La definizione e la soluzione di: Chi la fa non emette un suono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCENAMUTA

Significato/Curiosita : Chi la fa non emette un suono

Significati, vedi fusa (disambigua). aiuto gatto che fa le fusa (info file) le fusa sono un suono, somigliante a un sordo brontolio, emesso da molte specie di felini... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Li emette chi sbuffa; Lo emette la mosca quando vola; emette ruggiti; Lo emette il cagnolino; emette luce da tubi; emette la sentenza; suono vibrante e acuto; Percepire il suono ; Tipo di suono della lingua; Strumento a fiato dal suono grave; Una lettera senza suono ; Come un suono limpido;

