La definizione e la soluzione di: Cetaceo di grande taglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BALENA

Significato/Curiosita : Cetaceo di grande taglia

I cetacei (cetacea brisson, 1762) sono un infraordine di mammiferi euteri, completamente adattatisi alla vita acquatica. il nome cetaceo deriva dal greco... Una balena è, in senso lato, qualsiasi cetaceo di taglia gigantesca, come il capodoglio e i misticeti (balenottere, megattere e balenidi). Il termine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cetaceo di grande taglia : cetaceo; grande; taglia; azzurra: il cetaceo più grosso; Un cetaceo che è temuto anche dalla balena; Vorace cetaceo ; Un cetaceo intelligente; cetaceo detto anche delfino dal naso a bottiglia; cetaceo predatore con dorso nero e ventre bianco; Un grande campione del nostro tennis; grande isola dell oceano Indiano; Come il canto ispirato da una grande nostalgia; Propria del grande poeta greco di Ascra; grande noia; Scienziati di grande fama; Prima taglia e poi cuce; Si taglia al toro per modo di dire; C è chi li taglia addosso; o bracchetto cane da caccia di taglia media; Un antilope di grossa taglia ; Gli si taglia la testa nelle decisioni;

Cerca altre Definizioni