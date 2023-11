La definizione e la soluzione di: Certificato, dimostrato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTESTATO

Significato/Curiosita : Certificato dimostrato

Il certificato di tipo o certificato di omologazione (in inglese type certificate) è emesso dall'autorità aeronautica di un paese quando viene dimostrata... Un certificato (dall'espressione tardo-latina certum facere, "dichiarare vero", composta da certum, "certo", e facere, "fare"), spesso detto anche ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

