Cellula necessaria alla riproduzione

Soluzione 6 lettere : GAMETE

le cellule somatiche si distinguono dalle cellule germinali, destinate alla riproduzione, e da quelle staminali, indifferenziate. le cellule somatiche... Una cellula gametica, anche chiamata cellula sessuale o più semplicemente gamete (dal greco aµt gametes "marito" / aµet gameté "moglie"), è una

