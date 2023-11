La definizione e la soluzione di: Catena internazionale di hotel e resort di lusso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : HILTON

Significato/Curiosita : Catena internazionale di hotel e resort di lusso

Conosciuto come euro disney resort e disneyland resort paris) è un complesso turistico situato al marne-la-vallée, 32 km a est di parigi. formato da due parchi... Paris Whitney Hilton (New York, 17 febbraio 1981) è una modella, cantante, attrice, imprenditrice e stilista statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Catena internazionale di hotel e resort di lusso : catena; internazionale; hotel; resort; lusso; L Holiday catena di alberghi; La catena che attraversa la Bulgaria; catena di negozi di alimentari; Holiday catena alberghiera; La catena spagnola di negozi di abbigliamento; Il nome bulgaro della catena degli Antibalcani; L eroe che coniò il detto: L internazionale è il sole dell avvenire; Alleanza internazionale del Turismo; Il regista di Intrigo internazionale ; Sta per internazionale ; Un ambito premio internazionale ; Agenzia internazionale per l energia atomica; hotel con ampie camere piscina e spazi aperti; Un sito con recensioni di hotel e ristoranti; Le zone wellness degli hotel ; Fa gli onori di casa in hotel ; Il banco accoglienza in hotel ; Trasporta i bagagli ai clienti degli hotel ; Azienda francese di resort in luoghi esotici; Larga sala con le pareti a vetro tipica delle vecchie ville di lusso ; Nota via romana dello shopping di lusso ; La Patek marca di orologi di lusso ; Brand britannico di auto di lusso con sede a Crewe; Marchio tedesco di penne di lusso ; Società di Valenza di gioielleria di lusso ;

Cerca altre Definizioni