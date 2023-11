La definizione e la soluzione di: Capospalla senza maniche con un foro per la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PONCHO

Significato/Curiosita : Capospalla senza maniche con un foro per la testa

magiche con un foto per la testa" />Un poncho (/'pono/; termine ispanoamericano), in italiano poncio o raramente puncio, è un semplice abito creato per mantenere il corpo caldo o, se ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

