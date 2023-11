La definizione e la soluzione di: Capitale del Libano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BEIRUT

Significato/Curiosita : Capitale del libano

Altri significati, vedi libano (disambigua). coordinate: 33°50'n 35°46'e / 33.833333°n 35.766667°e33.833333; 35.766667 il libano (in arabo , lubnan)... Beirut (AFI: /bei'rut/; in arabo Bayrut; in francese Beyrouth; in italiano storico Berito /be'rito/ o Baruti /ba'ruti/) è una città del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

