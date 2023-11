La definizione e la soluzione di: Canoe in cui si pagaia in ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CANADESI

Significato/Curiosita : Canoe in cui si pagaia in ginocchio

pagaia a doppia pala con cui pagaiare su entrambi i lati. la canoa canadese prevede una posizione in ginocchio ed una pagaia a pala singola con cui pagaiare... Il Canada (AFI: /'kanada/) o Canadà (AFI: /kana'da/) è uno Stato dell'America Settentrionale che si affaccia dall'Atlantico a est, dal Mar Glaciale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

