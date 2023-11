La definizione e la soluzione di: Biscotto spugnoso base del tiramisù. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SAVOIARDO

Significato/Curiosita : Biscotto spugnoso base del tiramisu

Cioccolato, nelle città come mar del plata e san carlos de bariloche nella forma di cioccolatini, dessert come il tiramisù ecc. flan, tipo di budino di origine... I savoiardi, che prendono il nome dalla regione storica della Savoia, sono biscotti dolci e leggeri dalla consistenza molto friabile e spugnosa. La ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

