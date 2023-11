La definizione e la soluzione di: Bionda protagonista di un noto cartone giapponese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GEORGIE

Significato/Curiosita : Bionda protagonista di un noto cartone giapponese

Reali. molte di queste statuette si ritrovano, in tutto e per tutto uguali, nel cartone animato. tra queste, i più importanti nel cartone animato sono... Georgie (! Joji!) è un manga del 1982 di Mann Izawa e Yumiko Igarashi ambientato nel XIX secolo tra l'Australia e l'Inghilterra, che racconta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

