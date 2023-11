La definizione e la soluzione di: Best seller di Saviano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : GOMORRA

Significato/Curiosita : Best seller di saviano

Esistenza.» (roberto saviano) saviano nasce a napoli, nel quartiere di chiaia, figlio di luigi saviano, un medico originario di frattamaggiore (un comune... Gomorra è un film del 2008 diretto da Matteo Garrone, ispirato all'omonimo best seller di Roberto Saviano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Best seller di Saviano : best; seller; saviano; Il best seller di Saviano; L Ian autore del best seller Espiazione; best seller di Elena Ferrante: L amica; best __, miss __, pass __: manca una particella…; best seller di King; Il Chuck autore del best seller Fight Club; Il best seller di Saviano; L Ian autore del best seller Espiazione; Best seller di Elena Ferrante: L amica; Best seller di King; Il Chuck autore del best seller Fight Club; Un famosissimo best seller di Stephen King; Il best seller di saviano ; Firmato prima da saviano , poi da Garrone; Iniziali di saviano ;

Cerca altre Definizioni