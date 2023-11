La definizione e la soluzione di: Re babilonese famoso per un codice legislativo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HAMMURABI

Significato/Curiosita : Re babilonese famoso per un codice legislativo

Talmud babilonese come vincolante e la moderna pratica ebraica segue le conclusioni del talmud babilonese in tutte quelle aree dove esiste un conflitto... Hammurabi, raramente citato in italiano come Ammurabi (in accadico: Khammurabi; dall'amorreo: Ammurapi, cioè "Ammu guarisce"; 1810 a.C. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

