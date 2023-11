La definizione e la soluzione di: Attuale Myanmar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BIRMANIA

Significato/Curiosita : Attuale myanmar

Della birmania/myanmar, vedi unione birmana. disambiguazione – "myanmar" rimanda qui. se stai cercando l'omonimo blocco unicode, vedi myanmar (unicode). disambiguazione... La Birmania (AFI: /bir'manja/) o Myanmar (in birmano: e , Myanmar, [mjn'm]), ufficialmente Repubblica dell'Unione del Myanmar (in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

