La definizione e la soluzione di: Appartamento o ufficio senza suddivisioni interne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OPENSPACE

Significato/Curiosita : Appartamento o ufficio senza suddivisioni interne

