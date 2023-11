La definizione e la soluzione di: L antica lingua parlata in Irlanda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAELICO

Significato/Curiosita : L antica lingua parlata in irlanda

Cercando la lingua medievale, vedi lingua francese antica. le lingue d'oïl costituiscono una famiglia linguistica all'interno delle lingue galloromanze... Il calcio gaelico (in inglese Gaelic football; in irlandese peil Ghaelach) è uno degli sport gaelici, discipline sorte e diffuse quasi esclusivamente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

