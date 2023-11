La definizione e la soluzione di: Annullare con atto pubblico una norma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ABROGARE

Significato/Curiosita : Annullare con atto pubblico una norma

Giustizia amministrativa possono annullare il regolamento per vizio di questo, senza nulla deliberare in merito all'atto legislativo da cui il regolamento...

Altre risposte alla domanda : Annullare con atto pubblico una norma : annullare; atto; pubblico; norma; Può annullare un matrimonio religioso; Tribunale della Curia che può annullare matrimoni; La Sacra può annullare i matrimoni; annullare eliminare; annullare revocare una sentenza; Se scoperti possono annullare le elezioni; atto d omaggio; Un atto di villania da dispettosi; Un atto d ossequio; Non è un atto da amico; L aggiunta a un atto ; Lavorano fra un atto e l altro; L attività con cui si propone al pubblico un prodotto; Il pubblico della radio; Il momento delle risposte al pubblico nelle convention; Un monitor con informazioni per il pubblico ; Impiegato che ha diretto contatto col pubblico ; Uno che rende accessibili al pubblico nozioni riservate agli specialisti; Periodo in cui una norma anche se pubblicata non è ancora in vigore; Pubblicare una norma ; norma costante e autorevole; È superiore alla norma quella dell omone; norma : Bellini = Carmen : x; norma ;

