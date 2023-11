La definizione e la soluzione di: L anno santo che ricorre ogni quarto di secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIUBILEO

Significato/Curiosita : L anno santo che ricorre ogni quarto di secolo

l'8 maggio, il 6 settembre, il 16 ottobre e la terza domenica di pasqua (la seconda domenica dopo pasqua). l'8 maggio 490 d.c., ad esempio, ricorre la... Nella Chiesa cattolica il Giubileo è l'anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della conversione e della penitenza sacramentale. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

