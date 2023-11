La definizione e la soluzione di: Altopiano veneto dove si produce un formaggio DOP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASIAGO

Significato/Curiosita : Altopiano veneto dove si produce un formaggio dop

formaggio asiago è un prodotto caseario di latte vaccino a pasta semi-cotta e a denominazione di origine protetta. la storia del formaggio asiago si perde... Asiago (Sleghe in cimbro, pronuncia ['zle:g]) è un comune italiano di 6 386 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Centro principale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

