La definizione e la soluzione di: In alcuni paesi è consentita ai single. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADOZIONE

Significato/Curiosita : In alcuni paesi e consentita ai single

Assistita è consentita anche per le coppie lesbiche sposate, poiché il parlamento tedesco ha consentito i matrimoni tra persone dello stesso sesso in germania... L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto detto adottante di trattare ufficialmente un altro soggetto detto adottato come figlio, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : In alcuni paesi è consentita ai single : alcuni; paesi; consentita; single; alcuni secoli di storia; In tutti e alcuni ; Ad alcuni piace al sangue; Per alcuni è il pranzo; Le indossano alcuni nuotatori; alcuni sono parastatali; Politica espansionistica nei paesi sottosviluppati; I paesi asiatici che affacciano sul Mediterraneo; Può isolare i paesi montani; Fu firmato nel 1992 dai 12 paesi della CEE; Unità di misura dell energia in uso nei paesi anglosassoni; La regione di Belgio paesi Bassi e Lussemburgo; consentita , legale; consentita dai Codici; Non consentita ; Uno ancora single ; Distillato che può essere blended o single ; Il Vince che recita in 2 single a nozze;

Cerca altre Definizioni