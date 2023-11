La definizione e la soluzione di: Utilizzata per raggiungere determinati obiettivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TATTICA

Significato/Curiosita : Utilizzata per raggiungere determinati obiettivi

Piano quinquennale individua determinati obiettivi da raggiungere in un periodo di cinque anni nei vari ambiti dell'economia, per uno sviluppo anche nel settore... Una tattica è un metodo utilizzato per conseguire degli obiettivi. Concettualmente si può parlare di tattica in vari campi: nella guerra (la tattica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

