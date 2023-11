La definizione e la soluzione di: Utilizzabile una volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONOUSO

Raggiungere una velocità superiore a mach 7, circa 8 050 km/h a un'altitudine di circa 30 000 m. l'x-43a è un velivolo utilizzabile una volta sola, ed è... L'aggettivo monouso (loc. agg. invar.) (anche usa e getta) si riferisce ad un oggetto progettato per un utilizzo singolo (si usa una sola volta poi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

