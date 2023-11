La definizione e la soluzione di: Si usano per spostarsi a Venezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VAPORETTI

Significato/Curiosita : Si usano per spostarsi a venezia

Musicista non dovesse spostarsi da casa al luogo di lavoro. quando però da praga giunse al musicista la commissione per una nuova opera per l'incoronazione... Il vaporetto (in veneziano vaporèto) è un'imbarcazione tipicamente usata come mezzo di trasporto pubblico di linea nella città di Venezia, lungo i ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

