La definizione e la soluzione di: Le turbine dette anche aerogeneratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EOLICHE

Di pale. alcuni esempi di turbomacchina sono: aerogeneratore, turbina a vapore, turbina a gas, turbina idraulica, turboelica, soffiante e il turbogetto... L'energia eolica è l'energia del vento e anche degli eventi atmosferici, cioè l'energia cinetica di una massa d'aria in movimento. È una fonte di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le turbine dette anche aerogeneratori : turbine; dette; anche; aerogeneratori; Così è un parco con turbine al posto degli alberi; Il profeta che salì in cielo in un turbine ; Alimenta turbine ; Le venti della sera altrimenti dette ; Le particelle inquinanti dette anche PM10; Sono dette anche anemoni di mare; Così sono dette le piante che vivono almeno due anni; Così sono dette le chiazze di grasso nel brodo; Se arrostite sono dette caldarroste; Comprendono anche i gechi; È detto anche pappafico; Il minerale detto anche rubino d arsenico; È detto anche filugello; È detta anche cetriolo di mare; C è anche a festone;

