La definizione e la soluzione di: Tormentone estivo del 2017 in spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DESPACITO

Significato/Curiosita : Tormentone estivo del 2017 in spagnolo

Correggi la voce. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. tormentone estivo è un'espressione utilizzata in italia per indicare una canzone che... Despacito è un singolo del cantante portoricano Luis Fonsi, pubblicato il 13 gennaio 2017 dall'etichetta discografica Universal Music Latino. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

tormentone degli anni 60 cantato da Rita Pavone; tormentone di Alexia del 1997; Lo Style di Psy in un tormentone coreano del 2012; tormentone di Paola & Chiara; tormentone estivo del 1989 dei Kaoma; Ballo di gruppo tormentone musicale anni 90; Allunga la giornata durante il periodo estivo; Un rovescio estivo; L ultimo mese estivo; Un frutto estivo liscio; Frutto estivo dalla buccia liscia e profumata; Flagello estivo; Film di Luca Guadagnino del 2017 col tuo nome; Film svedese Palma d oro a Cannes 2017 ing; Ha tristemente colpito Rigopiano nel gennaio 2017; La sua storia è narrata dal Premio Campiello 2017; Erano di nuoto a Budapest nel 2017; Il François presidente francese dal 2012 al 2017; Sono scritte in spagnolo e in arabo; Gustoso piatto spagnolo; Lo spagnolo che conquistò il Messico; La Maura del cinema spagnolo; Famoso poeta e drammaturgo spagnolo; Un ottimo vino spagnolo

