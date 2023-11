La definizione e la soluzione di: Tipo di guerra o fosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TRINCEA

Significato/Curiosita : Tipo di guerra o fosso

Tramite una gola. gli abitanti di quella contrada la chiamavano il fosso di helm, dal nome di un eroe di antiche guerre che vi si era rifugiato.» (il signore... La trincea è un tipo di fortificazione militare difensiva costituita, nella sua forma più semplice, da un fossato lineare scavato nel terreno per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tipo di guerra o fosso : tipo; guerra; fosso; Un tipo di diga costruita in mare aperto; Particolare tipo di strumento musicale a tastiera; Un tipo di melo; Un tipo di foglia; Un tipo di whisky; tipo di corrente elettrica alternata; Prepara i piani di guerra ; Si fanno la guerra ; I messaggi telegrafici in tempo di guerra ; Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine; Il poema della guerra di Troia; Se tuonano c è la guerra ; La struttura che sormonta il fosso di un pozzo; Oggi è il fosso della Bettina; Alta sponda d un fosso ; Fondo di fosso ;

Cerca altre Definizioni