La definizione e la soluzione di: La superficie dura di una pagnotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CROSTA

Immesse in commercio: filone: rotondo e lungo. pagnotta: con “baciature” evidenti ai lati. ogni pagnotta deve riportare sempre il bollino identificativo... La crosta terrestre (chiamata comunemente superficie terrestre), in geologia e in geofisica, è uno degli involucri concentrici di cui è costituita la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

