La definizione e la soluzione di: Il suo punto debole era il tallone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ACHILLE

Significato/Curiosita : Il suo punto debole era il tallone

Stai cercando l'omonimo film, vedi il tallone d'achille. con tallone di achille si intende indicare il punto debole nascosto di una persona, di una macchina... Achille (in greco antico: e, Achilléus; in latino: Achilles, -is), soprannominato piè veloce o piè rapido, è un eroe leggendario della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

