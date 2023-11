La definizione e la soluzione di: Stilista tedesco che produsse le divise delle SS. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HUGO BOSS

Significato/Curiosita : Stilista tedesco che produsse le divise delle ss

Partito nei contrasti che potevano sorgere con le altre gerarchie. stuckart era membro del partito (e anche , a titolo onorario, delle ss); aveva avuto accesso... La HUGO BOSS AG è una casa di moda tedesca con sede a Metzingen, Germania, che prende il nome dal suo fondatore Hugo Ferdinand Boss. L'azienda è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

